Incendio Filettole, le operazioni della giornata di ieri

Qualche piccola ripresa del fronte fiamma nell'area della provincia di Lucca. Subito domata dagli operatori e dall'elicottero che continua ad essere presente e che prontamente ha sganciato nel bosco sulle prime riprese. "Una situazione al momento tranquilla", dice il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori. Infatti le persone evacuate di Laiano e le Muracce sono state fatte rientrare nella giornata di ieri. Durante la notte scorsa è stato mantenuto il presidio della zona a cura delle squadre AIB con il supporto dei Vigili del Fuoco, soprattutto a protezione delle case. Ora si comincia a fare una conta dei danni: ad andare in fumo in totale 90 ettari di bosco. Già ieri si stavano svolgendo le operazioni di bonifica dell'area, a protezione soprattutto delle abitazioni e delle aree verdi non interessate dall'incendio, spiega Enrico Bernardini, direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi del Comune di Vicopisano, che spiega anche le difficoltà degli scorsi giorni e la preoccupazione per la siccità. "Servirà tempo per una rapida ripresa - dice il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori - ma quello che conta è che l'incendio si sia fermato".