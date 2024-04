Territori alluvionati a Fauglia: Regione alla ricerca dei fondi necessari per la messa in sicurezza

Lo scorso 15 aprile si sono incontrati a Firenze l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni e il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi. Presenti anche l'assessore di Fauglia Carlo Carli, l’assessore Cirano Rossi e i tecnici regionali, comunali e quelli della Provincia di Pisa. L'argomento in discussione era una compiuta valutazione sulle criticità idrauliche delle frazioni di Acciaiolo e Valtriano, nel Comune di Fauglia, per capire lo stato attuale ed eventuali prospettive per migliorare la sicurezza dei due abitati.

MESSA IN SICUREZZA DI ACCIAIOLO. Dal 2009 ad oggi il Comune di Fauglia ha più volte affrontato questa questione con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Val d’Arno, realizzando alcuni interventi di messa in sicurezza lungo il corso del torrente Tora ed effettuando anche simulazioni di piena, che hanno portato all’ipotesi della realizzazione di una cassa di espansione sul rio Cascine (affluente del rio Conella che a sua volta confluisce nel Tora) per evitare futuri allagamenti nella frazione di Acciaiolo.

Per l’intervento era già stato richiesto un finanziamento nel 2022, dal quale però l'amministrazione comunale era rimasta esclusa. Vista però la frequenza con la quale la frazione si trova esposta a criticità idrauliche, l’assessora Monni si è impegnata ad affrontare questo tema insieme al Genio Civile per reperire quanto prima possibile le risorse necessarie per la progettazione e la realizzazione delle opere.

MESSA IN SICUREZZA DI VALTRIANO. La messa in sicurezza idraulica della frazione di Valtriano, invece, passa dalla risoluzione di una criticità che riguarda il ponte della SP 12 sul rio Fontino. Il ponte è formato da un primo attraversamento su un vecchio manufatto in mattoni, e una parte più recente, realizzata in seguito ad un ampliamento della viabilità. La sezione idraulica del vecchio ponte è più grande rispetto a quella della parte più moderna, contribuendo così all'allagamento dell’abitato di Valtriano a novembre 2023.

La Provincia di Pisa ha proposto una soluzione per eliminare il restringimento di sezione idraulica ed è stato su questo argomento è stato interpellato il Genio Civile, che effettuerà una valutazione complessiva del progetto all’interno di un tavolo tecnico di concertazione, attivato per condividere una strategia e risolvere la criticità.