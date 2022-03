Ora legale, pronti al cambio dell'ora: quando spostare le lancette

Con l’ultimo fine settimana di marzo come ogni anno torna l’ora legale. Il cambio avverrà nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo quando le lancette dell’orologio andranno spostate in avanti di un’ora, dalle 2 alle 3.

Ovviamente, con i tempi moderni e con la tecnologia di oggi ogni tipo di timer, calendario o orologio collegato ad internet si aggiornerà in maniera automatica; coloro che invece utilizzano dispositivi meccanici, orologi da polso o da parete dovranno spostare manualmente le lancette e aggiornare il nuovo orario.