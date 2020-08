Palazzo Blu: ad agosto aperto per ferie aspettando De Chirico

Agosto di apertura per Palazzo Blu. Il centro d’arte e cultura sui lungarni pisani è sempre aperto, come da tradizione, compreso il giorno di Ferragosto in cui osserverà l’orario ‘lungo’ dalle ore 10 di mattina alle 20 di sera. Un’ottima occasione per chi resta in città e per i turisti che stanno tornando a frequentare Pisa. Confermate anche per agosto le gratuità già stabilite nelle scorse settimane e rese possibili grazie all’intervento della Fondazione Pisa, a favore del personale sanitario (gratuito tutti i giorni) e dei residenti a Pisa e in provincia (gratuito il sabato e la domenica).

A Palazzo è aperta la mostra fotografica 'Pisa Anni ’60, il boom e il rock', dall’archivio Luciano Frassi, a cura di Giuseppe Meucci e Stefano Renzoni, visitabile fino al 27 settembre ed arricchita dalla presenza delle copertine dei dischi in vinile che hanno fatto la storia della musica di quegli anni: dai Beatles al grande raduno di Woodstock.

Quelle estive sono le ultime settimane per ammirare il ‘Ritratto di Artemisia Gentileschi’ ad opera di Simon Vouet, che partirà in settembre insieme alla ‘Clio’ dipinta da Artemisia – anch’essa presente nella mostra permanente di Palazzo Blu – per essere esposte alla National Gallery di Londra nella mostra ‘Artemisia’, programmata per l’autunno. Sempre nella collezione permanente è possibile ammirare la copia del Polittico di Agnano realizzata da Icilio Federico Joni negli anni ’30 del novecento, tornata a Palazzo dopo un lungo restauro. La copia di Joni si trova nella sala dei Fondi Oro proprio insieme al Polittico di Agnano originale dipinto da Cecco di Pietro alla fine del ‘300. L’altra novità nella collezione permanente sono i vasi decorati da Galileo Chini, collocati nella sala del paravento datato 1910, dipinto sempre dall’artista toscano maestro del Liberty.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad agosto porte sempre aperte a Palazzo Blu, in vista di un autunno ricco di novità a partire dalla mostra dedicata a Giorgio de Chirico, in collaborazione con MondoMostre.

Il Palazzo è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario 10 – 19 nei giorni feriali e 10 – 20 il sabato, la domenica e nei festivi.

Per info palazzoblu.it. Sui social #iovadoapalazzoblu