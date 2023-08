Poste Italiane ha predisposto per l'estate gli orari per garantire i servizi ai cittadini in Provincia di Pisa. In particolare, fino al 18 di agosto, la sede di via Bargagna 34 nel capoluogo resterà regolarmente operativa con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Inoltre, l’apertura 'doppio turno', sarà garantita fino a venerdì 11 agosto anche dagli uffici postali di Navacchio, Pontedera e San Miniato Basso.

Da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto rimarrà operativo di pomeriggio l’ufficio postale di Castelfranco di Sotto, nella settimana dal 21 al 25 agosto saranno operativi con orario continuato fino alle 19.05 gli uffici postali di San Frediano a Settimo, Santa Croce sull’Arno e l’ufficio postale di via Lucchese, 43 a Pisa. Infine nella settimana dal 28 fino a giovedì 31 agosto saranno operativi con orario continuato fino alle 19.05 gli uffici postali di Pisa Centro, Pisa via Lucchese, Cascina, Pondera e Santa Croce sull’Arno. Per facilitare l’accesso al servizio, i cittadini saranno informati attraverso avvisi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, il sito www.poste.it e le app aziendali.

L'azienda ricorda infine che in Provincia di Pisa sono disponibili 54 atm Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, per prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.