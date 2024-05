Sabato 1 giugno sarà attivata da Autolinee Toscane, in accordo con Comune di Pisa ed Ente Parco, la nuova linea 26 che permetterà di raggiungere la Tenuta di San Rossore sabato, domenica e festivi. Un momento storico per il Parco, che sarà raggiungibile con il mezzo pubblico e quindi in maniera più eco-sostenibile rispetto al mezzo privato, e sarà inoltre più facilmente fruibile dai turisti che da piazza dei Miracoli potranno arrivare a San Rossore in pochi minuti.

L’orario estivo, valevole fino al 31 ottobre, è regolato sull’orario di apertura del Parco: la prima corsa è alle 8.30, l’ultima alle 18.30 ed in 17 minuti dalla partenza dalla Sesta Porta si raggiunge la fermata 'Ippodromo', e a seguire la fermata 'Cascine Vecchie' davanti al Centro Visite. Dal 1° novembre al 31 marzo si passerà all’orario invernale, con l’ultima partenza alle 16.30.

Queste tutte le fermate della linea: Terminal Sesta Porta, via Crispi, via Fermi, via Rustichello, via Bonanno Pisano, piazza Manin, via Cammeo, viale delle Cascine, Parco San Rossore. Per quanto riguarda il ritorno, le fermate effettuate saranno invece le seguenti: Parco San Rossore, viale delle Cascine, via Cammeo, piazza Manin, via Rustichello, via Fermi, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, via Mazzini, via Pellico, via Battisti.

