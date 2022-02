Cultura: nuovo orario per la biblioteca comunale Sms

Nuovo orario in vigore per la biblioteca comunale Sms che dalla settimana scorsa è aperta con i seguenti nuovi orari:

- Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle 9:00 alle 18:30. I servizi chiudono alle 18.15

- Martedì – Giovedì: dalle 9:00 alle 17:30. I servizi chiudono alle 17:15. Dalle 13:30 alle 14:30 è attivo solo l’autoprestito soltanto per il servizio prestito dei libri della Biblioteca SMS

MODALITA' DI ACCESSO. Per accedere ai servizi della biblioteca è necessario esibire il Green Pass rafforzato digitale o cartaceo, oppure la certificazione di esonero. Sono esonerati i minori sotto i 12 anni. Si ricorda di: misurare la temperatura all’ingresso; utilizzare sempre la mascherina protettiva che copra naso e bocca; igienizzare le mani con il gel. Non è consento consumare cibo negli spazi della biblioteca.

SALA LETTURA, STUDIO E CONSULTAZIONE IN SEDE. L’utilizzo delle sale lettura e studio e la consultazione in sede del materiale documentario è consentito solo su prenotazione. E’ possibile prenotare le postazioni in orario mattutino (09.00 - 13.00) e/o pomeridiano (dalle 13.00 a chiusura del servizio) con massimo 3 prenotazioni nella settimana. Dopo due ore di ritardo la prenotazione non è più valida. Il servizio è consentito solo agli utenti iscritti alla biblioteca.

LETTURA QUOTIDIANI. Per la lettura dei quotidiani locali sono disponibili due postazioni, con prenotazione della durata di un’ora.

CONSULTAZIONE CATALOGO. Per conoscere i nuovi arrivi e i libri disponibili in biblioteca è possibile consultare il catalogo online all’indirizzo: https://bibliolandia.comperio. it/. Sullo stesso sito l’utente può accedere con le proprie credenziali a MyDiscovery per prenotare libri o verificare i prestiti in corso.

Per informazioni/prenotazioni: tel. 050-8669200 - smsb.prestito@comune.pisa.it (attendere conferma della prenotazione).