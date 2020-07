Ospedale: gli orari estivi degli sportelli Cup a Cisanello e Santa Chiara

Sono stati fissati i nuovi orari dei punti di accettazione unificata (pagamento ticket e accettazione ambulatoriale/ricoveri) nel periodo estivo negli stabilimenti ospedalieri di Cisanello (ingresso unico Monoblocco, ex Edificio 10) e di Santa Chiara (Edificio 15).

Da oggi, 22 luglio, all'Edificio 15 del Santa Chiara, si osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì 7.30 - 17; venerdì 7.30 - 13; sabato chiuso.

Per quanto l'Edificio 10 (Ingresso unico pedonale) di Cisanello l'orario resta invariato, ossia: dal lunedì al giovedì 7.30 - 17; venerdì 7.30 - 16.45; sabato chiuso. Fa eccezione venerdì 24 luglio, in cui resterà aperto solo al mattino, con orario 7.30 - 13.

Negli orari di chiusura è possibile pagare le prestazioni ambulatoriali ai riscuotitori automatici, inserendo il foglio di prenotazione con codice a barre o la tessera sanitaria; in tutti gli altri casi deve essere compilato dall’utente, nel reparto erogante, il Modello B per l’invio del bollettino di pagamento a domicilio. La regolarizzazione di tutti i ricoveri, per i quali l’accettazione non viene effettuata nelle strutture eroganti, potrà avvenire il giorno successivo non festivo in tutti i punti di accettazione unificata aziendali.