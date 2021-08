Nuovi orari e regole anti-Covid per la Sms Biblio

A partire da mercoledì 1° settembre torna al consueto orario di apertura l'Sms Biblio. Nel rispetto di tutte le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso saranno attivi i servizi di prestito e restituzione, consultazione e l’utilizzo della sala lettura/studio al piano interrato.

ORARIO AGOSTO: fino a martedì 31 agosto sarà possibile accedere alla struttura, solo per il servizio prestito, tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17.

ORARIO DA SETTEMBRE. Da mercoledì 1° settembre la biblioteca comunale sarà invece aperta con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13 ; dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 17.

Modalità di accesso

Per garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale in servizio si chiede il rispetto delle seguenti regole:

- misurare la temperatura all' ingresso con il termoscanner; non è consentito l’accesso se la temperatura supera i 37,5° e/o se si hanno sintomi da infezione respiratoria, tosse e respiro corto;

- mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;

- utilizzare sempre la mascherina protettiva che copra naso e bocca;

- igienizzare le mani con il gel.

Green Pass

In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021, l’accesso alla sala lettura/studio e la consultazione sarà consentito solo a chi è munito di Green Pass. Il certificato verde non sarà invece necessario per usufruire del servizio di prestito e restituzione che avviene al banco prestiti.

Servizio prestito e restituzione

L’accesso degli utenti, contingentato per evitare assembramenti, è consentito a una persona per volta. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione del materiale: consultando il catalogo on line all’indirizzo dedicato; telefonando al n. 050-8669200; inviando una mail all’indirizzo mail: smsb.prestito@comune.pisa.it. L’utente sarà avvisato quando il materiale richiesto sarà “pronto per il prestito”. Non è necessaria la prenotazione per il ritiro e la riconsegna dei volumi.

Consultazione volumi

Il materiale in consultazione può essere visionato in biblioteca prenotando una postazione della sala studio: telefonando al n. 050-8669200; inviando una mail all’indirizzo mail: smsb.prestito@comune.pisa.it.

Postazioni studio

Per l’utilizzo della sala studio/lettura è necessaria la prenotazione: telefonando al n. 050-8669200; inviando una mail all’indirizzo mail: smsb.prestito@comune.pisa.it.

La prenotazione, effettuata per mail o per telefono, è possibile da 5 giorni a un giorno prima ed è ritenuta valida solo se confermata. L’utilizzo della postazione è consentita solo agli utenti iscritti alla Biblioteca per massimo 3 volte la settimana. Considerato il numero limitato di postazioni studio disponibili e l'alto numero di richieste, nel caso di impossibilità a utilizzare la postazione prenotata, si chiede di avvisare tempestivamente la biblioteca al fine di rendere disponibile la postazione per altri utenti.