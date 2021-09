SmsBiblio, i nuovi orari di apertura e i servizi riattivati

È stato esteso in questa settimana l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale così come sono stati riaperti al pubblico alcuni servizi interrotti nei mesi scorsi a causa del Covid. Rimane ancora sospeso l’accesso alla emeroteca e allo 'spazio morbido' per i piccolissimi.

Orario di apertura. La SMS Biblio sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 13.00. È obbligatoria la prenotazione ed esibizione del Green Pass per la ricerca libera a scaffale, la sezione ragazzi e la sala studio/consultazione. Il Green Pass non è necessario per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti, presentando idonea certificazione medica.

Per informazioni e prenotazioni smsbiblio@comune.pisa.it o 050 8669200.

Modalità di accesso. Per garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale in servizio sono applicate le seguenti regole: misurazione della temperatura; non è consentito l’accesso se la temperatura supera i 37,5° e/o se si hanno sintomi da infezione respiratoria, tosse e respiro corto; il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro; l’uso della mascherina protettiva e la igienizzazione delle mani con il gel.

Servizio prestito/restituzione. Per il servizio prestito/restituzione al banco prestito non è necessaria né prenotazione né Green Pass. L’utente dovrà essere iscritto alla biblioteca, prenotare il materiale consultando il catalogo on line all’indirizzo https://bibliolandia.comperio. it oppure telefonando al 050 8669200 o inviando una mail all’indirizzo smsb.prestito@comune.pisa.it. Per la restituzione l’utente dovrà inserire in autonomia i propri libri nella busta trasparente, chiuderla con il nastro adesivo e depositare la busta nell’apposito carrello.

Servizio aula studio. L’utente dovrà essere iscritto alla biblioteca, prenotare, telefonando al 050 8669200 o tramite mail a smsb.prestito@comune.pisa.it e aspettare la conferma. La prenotazione è possibile da 5 a 1 giorno prima e per un massimo di 3 volte la settimana.