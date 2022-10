Asl Toscana Nord Ovest: dal 2 novembre nuovi orari per gli sportelli amministrativi/cup della zona pisana

Da mercoledì prossimo, 2 novembre, gli sportelli amministrativi Asl nei distretti della zona pisana adotteranno un nuovo orario di apertura al pubblico che riguarderà gli uffici di via Garibaldi, Cep e San Marco a Pisa, di Marina di Pisa, di Vecchiano, San Giuliano, Cascina, Calci, Fauglia, Lorenzana e Vicopisano.







E' possibile rivolgersi agli sportelli per pratiche relative a esenzioni per patologia e reddito, al domicilio sanitario, alla tessera sanitaria, al cambio del medico o del pediatria e altro.



La maggior parte di queste funzioni (pagamenti, cambio del medico, stampa referti ecc) possono essere fatte anche attraverso il portale Open Toscana, utilizzando per autenticarsi il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card, la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della sua attivazione.



E’ comunque possibile contattare gli sportelli inviando una email ai vari indirizzi territoriali presenti nella zona Pisana:

sportellipisa@uslnordovest. toscana.it,

sportellicascina@uslnordovest. toscana.it,

sportellivecchiano@ uslnordovest.toscana.it,

sportellisangiuliano@ uslnordovest.toscana.it.



Per scegliere o cambiare il medico di famiglia o il pediatra è possibile utilizzare l’apposito modulo online sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest (dove è a disposizione anche l’indirizzo email cambiomedico@uslnordovest. toscana.it), oppure utilizzando i totem PuntoSì.