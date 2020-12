Rifiuti, chiusure dei centri di raccolta nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre

Considerate le nuove disposizioni in tema di gestione sullo stato della pandemia Covid-19, in particolare il decreto legge del 18 dicembre scorso ('Decreto Natale') e i relativi DPCM e delibere regionali, Geofor comunica che i centri di raccolta nel territorio comunale nel pomeriggio di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre chiuderanno alle ore 17.00.

Nel Comune di Pisa i Centri di Raccolta sono quelli di Putignano, in via Pindemonte, sul litorale in via delle Giunchiglie e in via Ragghianti a Ospedaletto, dedicato ai RAEE. Inoltre, dall’ottobre scorso, è stato aperto al pubblico anche il Centro di Raccolta in via San Iacopo.