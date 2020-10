Castelfranco: orario ridotto alla scuola d'infanzia per mancanza di organico

A seguito di un confronto con l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, il Comune di Castelfranco di Sotto informa che la Scuola dell'Infanzia di Piazza Garibaldi a Castelfranco proseguirà anche la prossima settimana con l'attività scolastica nella fascia mattutina, in orario 8-12/12.35. L'attività pomeridiana non verrà svolta a causa di una mancanza di organico. Di conseguenza al momento non partirà il servizio mensa.

Si conferma, come già comunicato ai genitori, che a partire da lunedì 12 ottobre 2020 partirà invece il servizio mensa presso la Scuola Primaria di Orentano.

Sarà attivo quindi il servizio scuolabus sia per le classi che escono all'ora di pranzo (non restando a mensa), sia per chi fa il tempo prolungato ed esce alle 16.15. Per gli orari e le informazioni relative al servizio trasporto, si prega di consultare il sito del Comune nella sezione Avvisi.

Si ricorda infine che per poter usufruire del servizio mensa occorre aver effettuato l'iscrizione a tale servizio per l'anno scolastico 2020/2021.