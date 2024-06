Nei giorni scorsi a Cascina un ordigno bellico è stato rinvenuto in podere agricolo di Navacchio. Sul posto è intervenuto il personale della locale Stazione Carabinieri, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area con nastro segnaletico e cartelli di pericolo, in attesa dell'intervento del personale specializzato dell’Esercito. Questa mattina, 7 giugno, un team di artificieri provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri ha eseguito le verifiche, confermando la presenza di una granata d'artiglieria da 75 mm ad alto esplosivo di nazionalità americana. L'ordigno è stato fatto brillare in condizioni di sicurezza presso l'impianto di riciclaggio Area srl, che da tempo mette a disposizione i suoi mezzi meccanici e il piazzale per questo scopo.

Gli artificieri dell’Esercito sono quotidianamente impegnati per la bonifica di ordigni esplosivi e nel corso del 2023 hanno condotto oltre 2.300 interventi su tutto il territorio nazionale, neutralizzando circa 13mila residuati bellici di cui 21 bombe d’aereo risalenti ai conflitti mondiali. Lo scorso anno sono state effettuate ben 31 bonifiche nella provincia di Pisa, quest’ultimo risulta essere il 12° intervento dall’inizio dell’anno.