Granata abbandonata in via Masaccio: rimossa dagli artificieri

Momenti di grande preoccupazione nei pressi del viale delle Piagge, precisamente in via Masaccio, attorno alle 12.30 di domenica 30 maggio. La zona era molto affollata poiché nei pressi si svolge la fiera di Sant'Ubaldo: un residente ha allertato le forze dell'ordine per un sospetto ordigno esplosivo abbandonato in strada. La Polizia, giunta sul luogo, ha verificato che l'oggetto lasciato in via Masaccio era una granata SCRM del 1975 a bassa carica, da esercitazione, che comunque sarebbe potuta esplodere una volta innescata, anche se con danni limitati.

Le pattuglie hanno chiuso la strada e messo in sicurezza l'intera zona. E' stata portata via con il carro attrezzi, per cautela, anche una autovettura alimentata a Gpl. Poi sono intervenuti gli artificieri di stanza alla Polizia di frontiera dell'aeroporto 'Galilei', che una volta inertizzato l'ordigno lo hanno portato via per la successiva distruzione. Nella zona non ci sono obiettivi sensibili né vi erano sul posto rivendicazioni di sorta, fa sapere la Questura. L'ipotesi al momento più credibile è che qualcuno, forse un ex militare, conservava l'ordigno da tempo (risale come detto al 1975) e se ne è voluto disfare abbandonandolo in una via secondaria.