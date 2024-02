Santa Maria a Monte: ordigno della Seconda guerra mondiale scoperto vicino ad un albero

E' stato scoperto in un'area boschiva di Santa Maria a Monte un ordigno della Seconda guerra mondiale.

La scoperta è stata fatta da un passante che, accortosi della presenza del manufatto bellico a ridosso di un albero, ha immediatamente allertato i Carabinieri.

La zona è stata subito transennata e delimitata nell’attesa dell’intervento del personale specializzato dell’Esercito.

Ad operare sull’ordigno sono stati chiamati gli artificieri provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che, giunti sul posto nella tarda mattinata, sono entrati in azione per mettere in sicurezza la bomba, che hanno constatato essere una granata d’artiglieria da 94 mm ad alto esplosivo di nazionalità inglese.

L’ordigno, ancora potenzialmente pericoloso, è stato distrutto in una zona idonea limitrofa.

Alle operazioni di bonifica hanno partecipato il personale della stazione Carabinieri di Santa Maria a Monte e un assetto sanitario della Croce Rossa Militare.

Per gli artificieri piacentini si è trattato dell’ennesimo intervento di bonifica del territorio, per l’eliminazione di una minaccia che nonostante il trascorrere degli anni rimane sempre elevata. Basti pensare che nel 2023 il personale del 2° Reggimento Genio Pontieri ha effettuato 31 interventi di bonifica nella sola provincia di Pisa e 216 nelle restanti province di competenza di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Parto, Arezzo, Grosseto e Siena.