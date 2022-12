Pontedera: ordigno artigianale ritrovato all'interno di un'aula dell'Ipsia Pacinotti

Allarme venerdì mattina, 23 dicembre, nell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, all'Ipsia Pacinotti di Pontedera dove, all'interno di un'aula, prima dell'ingresso degli studenti, il personale scolastico ha rinvenuto un ordigno artigianale, una sorta di petardo come quelli che vengono scoppiati a Capodanno. La notizia è riportata dai quotidiani locali.





Immediata la chiamata ai Carabinieri che hanno fatto intervenire gli artificieri per la rimozione senza rischi del manufatto. L'aula è stata momentaneamente chiusa.Indagini in corso per individuare chi ha piazzato il petardo all'interno della scuola.