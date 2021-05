Vecchiano, firmata l'ordinanza che regola l'accesso alla spiaggia

Il sindaco Massimiliano Angori ha firmato lo scorso 20 maggio l’ordinanza che disciplina le attività balneari per la stagione 2021 sul litorale vecchianese. "Il 'Sistema Marina di Vecchiano' è un sistema complesso, cui il Comune lavora buona parte dell'anno per rendere poi il litorale accessibile durante la stagione estiva, con una pluralità di servizi offerti a cittadini e turisti. Quest’anno stiamo eseguendo a ritmo sostenuto continue operazioni di pulizia su tutto il litorale a causa delle intense mareggiate dei giorni scorsi, interventi che sono ancora in corso e che comportano un cospicuo dispendio per il nostro Ente; confidiamo, d’ora in avanti, in un meteo migliore che ci dia la possibilità di mantenere più a lungo possibile la spiaggia in condizioni ottimali. Inoltre, come lo scorso anno, ci troviamo anche a gestire direttamente con risorse comunali la straordinaria emergenza sanitaria, con una serie di normative in più" esordisce Massimiliano Angori.

"Grazie ad una prassi ormai consolidata da parte del nostro ente, ogni anno per i cittadini residenti a Vecchiano e San Giuliano Terme sono messi a disposizione degli abbonamenti speciali per usufruire dei parcheggi a Marina di Vecchiano, i cosiddetti pass che hanno validità per tutta la stagione e che per i cittadini vecchianesi hanno un costo complessivo di 15 euro, che sono distribuiti in modalità online. Tutte le indicazioni si trovano sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano" aggiunge il primo cittadino. "Con apposita delibera, inoltre, abbiamo confermato per la stagione estiva 2021 la riduzione del 20% delle tariffe dei parcheggi sul litorale nei giorni infrasettimanali. Da sottolineare che il pagamento del parcheggio sarà attivo dal prossimo 1 giugno, sempre per scelta della Giunta Comunale, che ha deciso di far partire con un mese di ritardo il pagamento delle tariffe per agevolare strutture e cittadini che si recavano sul litorale per una passeggiata, in questa tarda primavera" prosegue il sindaco Angori.

"Ricordo, inoltre, che le tariffe per i giorni infrasettimanali rimangono invariate rispetto agli scorsi anni. In particolare, il giornaliero si attesta alla tariffa di 8 euro; il parcheggio per 6 ore costa 5 euro e la tariffa oraria è confermata a 1,50 euro. Abbiamo confermato questa scelta di riduzione del 20% per esprimere la volontà di incrementare il turismo verso il nostro litorale anche nei giorni infrasettimanali. Tale riduzione, inoltre, ha lo scopo di andare ad avvantaggiare tutte quelle fasce cosiddette deboli, come gli anziani e le mamme con bambini, che tendono ad usufruire della nostra spiaggia in maniera costante durante il periodo estivo" aggiunge Angori. Restano invariate le tariffe dei parcheggi nei giorni prefestivi e festivi: 10 euro il costo giornaliero, 6,50 euro per 6 ore e 1,80 euro il costo orario

"Mi preme precisare che la tariffa dei parcheggi ci permette di sostenere come ente le spese che ruotano attorno alla gestione complessiva di Marina di Vecchiano, vale a dire i costi dovuti a: manutenzione costante delle aree del litorale, gestione dei rifiuti tramite raccolta differenziata, allestimento dei parcheggi, predisposizione dei servizi di pulizia, impostazione ed attivazione del sistema di sicurezza balneare e antincendio, e anche quest’anno concorre anche alla messa a punto del presidio per far rispettare le norme anticontagio vista l’emergenza Covid19. Un presidio che stiamo terminando di mettere a punto in questi giorni, e di cui daremo poi ampia comunicazione circa le nuove modalità che riguardano la sua composizione" afferma ancora il sindaco vecchianese. "Proprio in base all’emergenza Covid19 e alle relative prescrizioni anticontagio, anche per quest’anno non è stato possibile attivare il tradizionale servizio navetta, poiché non sarebbe stato possibile mantenere il distanziamento interpersonale necessario, con il consueto numero di corse".

"Ricordo inoltre che è attivo il sistema di videosorveglianza su Piazzale Montioni. Come ogni anno, inoltre, il Comune di Vecchiano anche per il 2021 cura e coordina anche un piano di sicurezza per il periodo estivo, a cui prendono parte, a supporto della struttura tecnica comunale, associazioni del volontariato locale, e cioè Misericordia di Vecchiano, Pubblica Assistenza di Migliarino, Maresicuro e GLAP, personale del 118 di Pisa, la Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto di Livorno, i Carabinieri di Migliarino, i Guardia Parco dell’Ente Parco. Tutte le spese sono a carico del bilancio comunale, così come attraverso apposite risorse economiche stiamo mettendo a punto il suddetto presidio per il rispetto della normativa antiCovid19. Sono in corso confronti per estendere ulteriormente il presidio della nostra costa. Non appena avremo formalizzato gli accordi, lo comunicheremo" afferma ancora il sindaco Angori.

"Il Comune recepisce inoltre la legge regionale per la tutela degli animali. Chi possiede un cane potrà portarlo, anche per la stagione estiva 2021, con il guinzaglio sulla spiaggia in prossimità della Foce del Serchio e a nord dell’Oasi 2. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici e la spiaggia attrezzata, questi sono aperti ai proprietari ed al loro cane ma, come dice la legge regionale, i responsabili degli esercizi e delle spiagge possono adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al Sindaco. La spiaggia di Marina di Vecchiano, inoltre, è collocata in una zona di riserva naturale e l'attività quotidiana di sistemazione delle spiagge libere a Marina di Vecchiano a mezzo di setacciatura, è, perciò, impostata in base a queste regole e secondo le indicazioni fornite dall’Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli" conclude il primo cittadino. "Sono inoltre previsti interventi di pulizia meccanizzata, nelle zone della spiaggia che lo consentono, sempre secondo le regole disposte dall’Ente Parco".

Sono espressamente vietate alcune attività, tra cui:

- la pratica delle attività ludico-sportive di gruppo che possono dare luogo ad assembramenti;

- gli sport di squadra (es. beach volley, beach soccer).

E’ vietato l'accesso all'arenile e agli spazi comuni di Marina di Vecchiano a tutte le persone che presentino sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5°. Lo stazionamento sulla battigia deve essere limitato in maniera tale da non generare assembramenti. Tale disposizione non vale per esigenze di controllo dei bambini, ed è a tal fine consentito lo stazionamento di un adulto per bambino. I fruitori della spiaggia libera potranno utilizzare i servizi igienici degli stabilimenti balneari; i servizi igienici aperti al pubblico dovranno essere adeguatamente regolati dal misure anti-assembramento, ovvero presidiati, secondo modalità decise dal gestore, il quale dovrà provvedere al mantenimento del rigoroso stato di igiene, anche a mezzo di più cicli di sanificazione nell’arco della giornata. A tal fine, in deroga alle disposizioni contrattuali di ciascun atto concessorio e in ragione delle esigenze poste dall’emergenza COVID, che pongono costi supplementari alle attività, è consentito ai gestori vincolare l’utilizzo dei servizi igienici al pagamento di un prezzo a titolo di indennizzo per i costi sostenuti, finalizzati alla sanificazione dei servizi stessi (pattuito nella cifra di 0,50 centesimi ad ingresso). Sarà necessario l’utilizzo della mascherina in ogni contesto in cui possa presentarsi l’evenienza del venir meno del distanziamento interpersonale.