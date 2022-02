Marina, Confcommercio esulta: "Anticipata alle 12 la chiusura del lungomare"

Con l'ordinanza del Comune di Pisa arriva il via libera per la chiusura al traffico anticipata del lungomare di Marina di Pisa nei giorni festivi. "A partire da domenica 20 febbraio la strada sarà chiusa alle 12 anziché alle 14. Un anticipo di due ore davvero importante per permetterci di lavorare in condizioni decisamente migliori" commenta con soddisfazione la presidente del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa Barbara Benvenuti. "Ringraziamo l'amministrazione comunale per aver tempestivamente accolto la nostra richiesta, un primo passo in avanti decisivo per poi programmare una chiusura del lungomare più strutturata nel periodo estivo".

Nello specifico, la chiusura al traffico "sarà valida dalle ore 12 alle 18 a partire da domenica 20 febbraio fino al 20 marzo, e dalle ore 18 alle 20 da domenica 27 marzo fino al 17 giugno. Avere due ore in più a disposizione permetterà a negozi e pubblici esercizi una migliore organizzazione del lavoro pomeridiano, oltre a dare a molti locali la possibilità di allestire all'aperto i tavoli per il pranzo. Un'apertura di assoluto buon senso, considerate anche le sempre maggiori richieste da parte dei clienti di consumare all'aperto, e che agevola concretamente l'attività di imprenditori e commercianti".

Parla di "una misura che guarda al territorio nella direzione di uno sviluppo turistico sempre più sostenibile" il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. "La chiusura al traffico permette di godere di una migliore fruizione di Marina di Pisa e complessivamente del litorale, anche lontano dal periodo estivo. Sono davvero tante le persone che affollano il lungomare già nelle belle giornate di sole in inverno e primavera, che aspettano solo di poter fare acquisti e mangiare in un contesto sicuro e decoroso. Un'azione che va di pari passo con la riqualificazione avviata in piazza delle Baleari, piazza Gorgona e quella programmata per piazza Viviani, e che restituisce un'immagine bella e rinnovata del litorale di Marina di Pisa, tra i pochi in Italia dove è possibile passeggiare a due passi dal mare".