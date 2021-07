Ordinanza contro l'uso improprio di acqua: Pisa razionalizza il consumo

Sanzioni fino a 500 euro, misura in vigore fino al 30 settembre

Il sindaco di Pisa ha emesso un’ordinanza per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile e il divieto di uso improprio. Lo scopo, si legge nel documento, è "di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante l’intero periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, e altro".

Agli eventuali trasgressori saranno applicate sanzionate amministrative da 100 a 500 euro. La Polizia locale è incaricata del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza. L’ordinanza rimane in vigore fino al prossimo 30 settembre 2021.