Stop alcolici nei supermercati, piovono critiche: "Altra norma inefficace a risolvere questioni sociali"

Critiche dalle opposizioni sull'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Pisa Michele Conti che ha introdotto il divieto di vendita di alcolici a partire dalle ore 12 dei giorni di apertura, fino al 15 gennaio, per i supermercati della zona di Corso Italia (nello specifico il punto vendita Conad di via Cottolengo e la Pam di via Pascoli). Un provvedimento che si pone l'obiettivo di porre un freno alla presenza di persone senza fissa dimora che acquistano alcolici e bivaccano in strada nei pressi dei supermercati.

"La recente ordinanza del sindaco Conti, che vieta la vendita di sostanze alcoliche e superalcoliche nei due soli supermercati vicini a Corso Italia permettendola invece in tutti gli esercizi circostanti, è l’emblema del modello di amministrazione che la Lega sta portando avanti in città in questi due anni e mezzo - commenta il consigliere comunale di Diritti in comune Ciccio Auletta - è evidente, infatti, ancora una volta la demenzialità di simili norme stupidamente proibizioniste e totalmente inefficaci nel risolvere le questioni sociali che portano a determinate situazioni, e che nella maggior parte dei casi sottintendono anche particolari fragilità fino a vere e proprie dipendenze".

"A fronte anche delle criticità che il Direttore del SERD ha evidenziato a più riprese proprio sul tema delle dipendenze in città e recentemente anche sugli effetti che le misure anti-covid19 hanno sulle relazioni sociali e su questi fenomeni - prosegue Auletta - il sindaco non trova di meglio che fare questa sparata: una scorciatoia e non una soluzione per questioni così complesse che non possono essere affrontate solo con la propaganda. Misure del genere alla fine servono solo ad incattivire ulteriormente la nostra società. Si pensa ancora una volta a spostare i problemi e costruire una zona rossa lungo tre strade del centro cittadino per pura immagine, spostando come fossero 'pacchi' non graditi le persone e facendo passare i soggetti sociali più fragili come soggetti indecorosi, nella più totale assenza di politiche sociali adeguate".