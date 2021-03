Stop alle seconde case, pronta la nuova ordinanza di Giani

Secondo il governatore la situazione epidemiologica della Toscana rende necessaria una nuova disposizione che limiti gli spostamenti. Per i residenti della regione possibile recarsi nelle seconde case solo per interventi di manutenzione

E' pronta per essere firmata una nuova misura per le seconde case presenti in regione. Ad annunciarlo lo stesso governatore Eugenio Giani.



"Oggi firmerò l'ordinanza per le seconde case. Ho riflettuto molto visto che la prima era stata sospesa dal Tar. La caratteristica di questa ordinanza è che non sarà impostata su una durata indeterminata, ma avrà una durata precisa,, proprio il periodo prossimo alle vacanze di Pasqua e immediatamente successivo" ha affermato Giani.L'ordinanza vieterà di recarsi nelle seconde case per chi arriva da fuori Toscana, mentre per i residenti nella regione sarà possibile andare nelle seconde case"Con molta trasparenza faremo presente che l'aumento della densità della popolazione nelle località dove si concentrano molte seconde case, in una situazione quale è quella della Toscana di oggi, è inopportuno" ha aggiunto Giani.