Ferragosto in sicurezza: l'ordinanza della Questura per centro storico, litorale e provincia

Il periodo di Ferragosto rappresenta un momento molto intenso per le Forze di Polizia, impegnate a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica dei cittadini. Proprio per pianificare nel migliore dei modi i variegati servizi straordinari, lo scorso 8 agosto si è tenuto in Prefettura un apposito Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha individuato le linee strategiche di intervento e dato mandato al questore, in quanto autorità provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di convocare un apposito Tavolo tecnico, riunito in Questura il 10 agosto scorso e a cui hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia provinciali.

Le direttive operative sono state specificate da apposita ordinanza del Questore, che ha pianificato mirati servizi di prevenzione e di vigilanza, sia sul litorale che in città e nel resto della provincia, che hanno incluso nel dispositivo anche i principali eventi come la santa messa pontificale in Duomo 'per la Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima' alle 11 di martedì 15 agosto; e la manifestazione musicale serale 'Marenia' a Marina di Pisa.

L'ordinanza del Questore ha predisposto servizi integrati, coordinati a rotazione dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, cui partecipano numerose pattuglie delle tre forze di Polizia, anche in abiti civili, della Capitaneria di Porto per i servizi a mare e delle specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera aerea) nonché delle Polizie locali di Pisa e di Vecchiano, che si dislocheranno ininterrottamente già da lunedì 14 agosto in aggiunta alle pattuglie già ordinariamente presenti sul territorio, con specifici focus sul litorale pisano, dal Calambrone a Marina di Pisa e Marina di Vecchiano.

In città grande attenzione per l'area di piazza dei Miracoli, dove sono previste anche pattuglie come punto di riferimento per i turisti in difficoltà, e della stazione ferroviaria. Garantire l’ ordine e la sicurezza pubblica passa, secondo l'ordinanza del questore, anche attraverso una attenta azione di vigilanza nei confronti degli obiettivi istituzionali e di governo, delle sedi di partiti e movimenti politici, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, delle compagnie aeree e marittime, delle installazioni militari e di ogni altro obiettivo di interesse, quali le strutture di informazione e comunicazione, le strutture dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità, gli uffici turistici, commerciali ed industriali; ma anche la tutela dei monumenti cittadini, dell’area monumentale, ai musei, ed a tutti i luoghi di interesse turistico della provincia.

L'innalzamento dell'attenzione è stato richiamato anche perché tradizionalmente nel giorno di Ferragosto in città cresce il rischio della realizzazione di reati contro il patrimonio, soprattutto per l’assenza dal centro urbano della gran parte della popolazione che lascia la città verso posti di vacanza o per raggiungere il litorale. Non trascurabili sono inoltre, in questa giornata, le esigenze di sicurezza dei numerosi anziani che restano in città e, sovente, sono le vittime predestinate di soggetti dediti a delinquere.

Contemporaneamente le località costiere vengono prese d'assalto. L’ impiego del dispositivo interforze infine è stato previsto anche nella eventualità che vi siano estemporanei rave party organizzati in provincia approfittando del periodo ferragostano, e anche per tale fine specifico l'allertamento è stato previsto in ordinanza per la Polizia Stradale, presente specie sulle principali arterie stradali della provincia (autostrade A11 e A12 e strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno), ma anche per la Polizia Ferroviaria e la Polizia di Frontiera dell’ aeroporto internazionale 'Galileo Galilei'.