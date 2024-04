Organizzazioni giovanili e ambientaliste in assemblea venerdì in vista dello sciopero globale del 19

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mondo studentesco in fase di organizzazione in vista del prossimo scioper globale per il clima, che con ogni probabilità animerà anche a Pisa le strade il prossimo 19 aprile. Prima di tale data, venerdì 12 aprile presso l'aula VI al Palazzo della Sapienza in via Curtatone e Montanara alle ore 17,30 è indetta un'assemblea cittadina da parte di varie organizzazioni studentesche e universitarie fra cui Agt, Exploit ed il gruppo pisano di Fridays For Future. «La devastazione di Gaza ed il regime di occupazione coloniale di Israele sono anche parte della crisi climatica, come lo sono l’aumento della povertà in Italia e la perdita del lavoro, o la privatizzazione imperante di ogni aspetto della vita. Al tempo stesso assistiamo ovunque all’aumento delle spese militari in tutta Europa, a fronte di tagli sul welfare, sulla transizione e sul reddito – scrivono gli organizzatori. – La lotta dei lavoratori e delle lavoratrici della ex-Gkn ci ha insegnato che l’alternativa al capitalismo fossile esiste: la reindustrializzazione con intervento pubblico sotto controllo dal basso rappresenta l’unica strada per una vera transizione ecologica e sociale. Crediamo quindi sia importante rilanciare in questo Sciopero Climatico un’idea di ecologia che sia in grado di tenere insieme le lotte nei posti di lavoro all’esigenza di ridurre le emissioni di gas serra. Un’ecologia che rivendichi l’intervento pubblico per la formazione, il diritto all’abitare ed il reddito, e al tempo stesso una transizione sotto il controllo operaio e con la partecipazione dei territori coinvolti. Un movimento ecologista contro il potere delle aziende del fossile e le loro politiche neo-coloniali, a partire dalla Palestina».