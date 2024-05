Orientamento universitario per i diplomandi dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 23 maggio, accompagnati dai prof. Antonio Quarta e Luca Antonelli, i ragazzi di V ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno potuto vivere una full immersion nelle scuole di alta formazione Pisana. Arrivati in prima mattinata sono stati ospiti del Prof. Giorgio Buttazzo nei locali del laboratorio RETIS, nell’area CNR. Il professore dopo aver illustrato l’attività del centro ha fatto un’introduzione sull’intelligenza artificiale che grazie a sensori innovativi e microchip sempre più piccoli e potenti si sta sviluppando sempre più e trova applicazione in tutti i campi. Successivamente con l’ausilio di due suoi collaboratori ha mostrato come questa tecnologia sia ormai perfettamente integrata con oggetti di uso quotidiano. In particolari i ragazzi hanno provato una batteria virtuale, in cui grazie a degli accelerometri che fanno capire al sistema posizione ed intensità dei movimenti, produce un suono del tutto similare a quello della batteria reale. Dopo è stato mostrato anche un Rover Robot con un lizar che gli permettere di modellare lo spazio intorno a se, e muovendosi creare una mappa dello stesso. La giornata è continuata alla scuola di ingegneria (UNIPI) dove, grazie alla disponibilità dei professori Marco Antonelli, Paolo Bolognesi, Luca Papini e Luisa Pellegrini sono stati presentati i percorsi di studio triennali e magistrali offerti dalla scuola di ingegneria con particolare riferimento a ingegneria industriale e gestionale. I ragazzi si sono mostrati molto interessati ed hanno fatto domande sulla modalità di iscrizione, sulla possibilità di poter cambiare da un indirizzo ad un altro, sul diritto allo studio etc. La giornata è finita con una dimostrazione pratica di come con semplici componenti, conosciuto dai ragazzi, si possa eseguire una regolazione di un motore con sistema Pulse Width Modulation e come il sistema, nel suo complesso, si comporti da filtro. Il prof. Quarta ha ringraziato tutti della disponibilità e dell’interessantissima esperienza che i professori hanno offerto ai ragazzi, esperienza sicuramente da ripetere il prossimo anno coinvolgendo anche i ragazzi di classe IV.