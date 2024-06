L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 15 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Ariete

La Luna sarà in opposizione secondo l'oroscopo di Paolo Fox. Questo influsso negativo vi porterà a essere un po' depressi, ma potrebbe provocare anche un imprevisto o un litigio con qualcuno. Serve tanta cautela, specie quando volete esprimere le vostre idee o le vostre opinioni. In questo momento siete troppo impulsivi, quindi cedete alla diplomazia, calma e pazienza, magari contando fino a 10 prima di proferire parola, altrimenti dirai qualcosa di sbagliato.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Toro

Arriva un momento in cui si può cominciare a realizzare di aver bisogno di una nuova passione nella vostra vita. Volete stimoli nuovi e interagire con persone diverse. Questo fine settimana dovresti cercare di stare lontano dalle discussioni e mantenere la calma, anche per recuperare un po' di serenità ed energie. In questo momento sembra proprio che né l'amore né il lavoro siano in primo piano.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Gemelli

Sfruttate questo tempo per risolvere problemi fisici che vi assillano da molto tempo. Chiunque ritenga che nel proprio lavoro non ottiene il riconoscimento che merita, dovrebbe parlare con i superiori in modo trasparente ma con i giusti modi e toni, insomma, nessun tipo di atteggiamento arrogante. A ogni modo, si deve decidere come procedere. Giove nel vostro segno vi chiede di non rinunciare ai progetti di successo.



Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Cancro

La Luna è in dissonanza e potrebbe creare problemi e farvi diventare nervosi, la situazione non è facilmente gestibile. Cosa fare? Innanzitutto prudenza, suggerisce Paolo Fox, in secondo luogo non compiere l'errore più grande che potresti fare in questo momento, ovvero attaccarvi al passato, ricordando non tanto le cose brutte ma invece le belle, così da creare nostalgia! Sappiate che così non andate da nessuna parte e peggiorerete solo le cose.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Leone

Con il passare del tempo aumenta il bisogno di concedere più spazio alle emozioni e di stabilire punti di riferimento fermi. Luglio sarà un mese molto concentrato sull'amore, non a caso, Venere entrerà nel tuo cielo. Questa è una giornata utile per fare progetti per il futuro. Paolo Fox vi consiglia di stare più tranquilli e sereni, altrimenti farai qualcosa di sbagliato.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Vergine

E' una bella giornata e sapete perché? Secondo l'oroscopo di Paolo Fox avrete la certezza che il peggio sia passato, questa è una grande consapevolezza. Se dovete prendere una decisione importanti sul lavoro, dovreste parlarne in famiglia per ottenere l'approvazione degli altri membri. Per voi la famiglia è tutto e credete anche che vi proteggerà o comunque ci sarà o sarà d'aiuto quando avrete problemi.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Bilancia

La Luna forma un angolo favorevole con Giove, e questo porta a favorire i nuovi incontri. Chi è single da poco potrebbe comunque decidere di stare in compagnia degli amici e di non pensare a un'altra relazione, al massimo potrebbe prendere in considerazione un flirt. Tutto questo deriva dal fatto che c'è la convinzione che questo sia il tempo per distrarsi e per stare leggeri.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Scorpione

La ruota gira e finalmente è arrivato il vostro momento. A partire dalla prossima settimana riceverai ottime risposte, novità interessanti e opportunità da valutare, ma qualcuna converrebbe non perdere. La giornata del 18 giugno si preannuncia molto interessante e intrigante, aspettatevi di tutto, sorprese comprese. Nell'immediato futuro Paolo Fox vede solo successi personali.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Sagittario

Diversi nati sotto questo segno hanno sperimentato il tradimento di un amico che li lasciati profondamente feriti. Secondo Paolo Fox, vorresti andare avanti perché ci sono ricordi che vi legano, ma sapete che perdonare potrebbe diventare un pericoloso autogol. Se si può pensare di perdonare dove è palese la buona fede, in tutti gli altri non si può farlo. Andare avanti e dimenticare il torto subito fa male in ogni caso. Meglio non illudersi troppo, a volte si pensa che certe persone saranno sempre con noi, ma alla fine ci si rende conto che non lo sono.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Capricorno

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox potreste trovarvi in difficoltà o sotto pressione, soprattutto se avete atteso a lungo qualcosa che tarda ad arrivare. Lo stress si fa vivo, la tensione avanza, ma sapete cosa c'è di nuovo? Qualsiasi cosa essa sia, un risultato, una notizia, alla fine sarà positiva! Nuovi consensi in arrivo sul fronte lavorativo. E' il momento di tornare in pista con più cavalli al motore.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Acquario

Giove lento ed energico vi aiuterà a trovare stabilità a livello emotivo. Nuovi progetti creativi potrebbe iniziare in questa giornata. Cerca di sforzarti un po' di più in amore, soprattutto se il vostro partner ha avuto difficoltà ultimamente. Se non vi viene in mente di farlo, o siete troppo egoisti o forse non amate la persona che vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2024: Pesci

Non è proprio il tempo di commettere sbagli in amore, quindi, correre rischi non se ne parla tanto meno fare scelte inaspettate. Forse vi sentirete con le mani legate, ma questo è un bene perché vi permetterà di osservare e comprendere quali sono poi le mosse da fare. L'ansia ha raggiunti livelli di guardia, non siete affatto calmi per agire con lucidità. Insomma, chi ve lo fa fare di essere frettoloso avendo grandi possibilità di sbagliare?

Fonte: Centro Meteo Italiano