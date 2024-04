Orto creativo orto che cura

Prezzo non disponibile

Orto Creattivo è un progetto per la creazione di un laboratorio permanente di creatività e benessere in cui lasciarsi ispirare dai vari significati che le parole “stagione”, “terra”, “natura” hanno per noi. Attraverso la cura delle piante, dei fiori e dei frutti e l’osservazione attenta dei processi di semina, crescita, maturazione e raccolta si creerà anche un contatto con le proprie emozioni grazie alle metodologie e ai materiali proposti dall’arteterapia.

Orto Creattivo è l’orto 37 degli Orti Urbani nel quartiere CEP di Pisa: puoi venire a scoprirlo domenica 28 aprile in una giornata ricca di iniziative!

Ore 11-18 I Mercatino delle autoproduzioni: artigianato, libri e prodotti vegan per mettere in circolo idee, informazioni e buone pratiche.

Ore 13 I Ippobox: pranzo al sacco (o da asporto) vegano e autoprodotto a cura di Ippoasi.

L'offerta minima consigliata è di 10€ che andranno completamente a sostegno del rifugio. Prenotazioni: cucina@ippoasi.org ore 15.

Laboratorio di arteterapia a cura di Stefania De Cristofaro: un tempo di libera creatività per celebrare Beltane e tutta la sua energia. Offerta libera a sostegno del progetto. Potrai inoltre passeggiare tra gli orti: un'occasione per conoscere il potenziale degli orti urbani come generatori di comunità e il loro valore terapeutico, sia individuale che sociale.

La giornata è organizzata con l'autorizzazione del Comune di Pisa ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Per informazioni e adesioni: stefania@vitacreattiva.it Per saperne di più sul progetto e sull'arteterapia: www.vitacreattiva.it Per conoscere Ippoasi, rifugio antispecista: www.ippoasi.org