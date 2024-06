Ospedale Lotti: Giuseppe Celona nominato responsabile della chirurgia d'urgenza

L’ospedale Lotti può contare su una nuova sezione di chirurgia d’urgenza, la cui responsabilità è stata affidata al dottor Giuseppe Celona, storico chirurgo del Lotti. La direzione dell'Asl, con l’istituzione della sezione, ha voluto rafforzare l’ospedale attraverso la disponibilità di un chirurgo di esperienza nella gestione tempestiva ed efficace delle urgenze e delle emergenze chirurgiche, traumatiche e non traumatiche, supportando così l’attività in urgenza già effettuata dalla chirurgia generale.

Giuseppe Celona, 57 anni, si è formato alla scuola del professor Enrico Cavina, dell'Università di Pisa, uno dei fondatori della chirurgia d'urgenza italiana. Dal 1998 è medico ospedaliero di chirurgia generale ed ha al suo attivo oltre 4mila interventi come primo operatore con una rilevante percentuale di casistica complessa, in prevalenza laparoscopica e in urgenza svolta in prevalenza a Pontedera, dove lavora dal 2003.

"La chirurgia d'urgenza - sottolinea Celona - che sempre di più oggigiorno si giova del supporto della chirurgia mini-invasiva laparoscopica, richiede esperienza e capacità di elaborare efficacemente e tempestivamente le strategie operatorie da applicare al singolo caso, adeguandosi di volta in volta alla situazione contingente, spesso imprevedibile in un contesto acuto". "Di fondamentale importanza - continua il chirurgo - è la collaborazione con il pronto soccorso, la radiodiagnostica d'urgenza e la rianimazione dell'ospedale, tant'è che la 'mission' del responsabile della sezione chirurgia d'urgenza è anche quella di elaborare protocolli e diagrammi di flusso specifici per l'urgenza che permettano un inquadramento preciso e celere della patologia chirurgica acuta da trattare. Chiudo ringraziando la direzione per la fiducia che mi ha accordato".

"La sezione chirurgia d'urgenza valdera - afferma la direttrice generale dell'Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani - è attiva già da alcuni mesi e rappresenta una struttura modello ed apripista per altre simili nei diversi territori. Infatti, lo scorso mese, una sezione simile è stata creata a Livorno, all’interno della chirurgia generale. Sono certa che il dottor Celona, al quale auguro buon lavoro, svolgerà al meglio il ruolo che gli è stato assegnato a vantaggio dell’intero ospedale e, soprattutto, sei pazienti".