L'ospedale Lotti di Pontedera tra i primi 100 italiani secondo Newsweek

L'ospedale Lotti di Pontedera si conferma tra i primi 100 ospedali d'Italia secondo la classifica stilata ogni anno dalla rivista statunitense 'Newsweek' in collaborazione con Statista.com. La rivista ha pubblicato la sua lista dei migliori ospedali del mondo, inclusa una sezione dedicata all'Italia, dove l'ospedale di Pontedera si è classificato all'84º posto, confermando così il suo status nel campo dell'assistenza sanitaria. Con oltre 2.400 ospedali esaminati in tutto il mondo, la ricerca si estende su 30 paesi con l'obiettivo di valutarne la qualità dell'assistenza sanitaria.

Secondo la metodologia illustrata da Newsweek, la classifica tiene conto di diversi parametri, tra cui sondaggi online con esperti medici, indicatori di performance, dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero riguardanti la soddisfazione generale dei pazienti, e metriche relative a vari fattori di qualità, come per esempio il rapporto tra paziente e medico.

Luca Nardi, direttore sanitario dell'ospedale di Pontedera commenta: "Fa certamrnte piacere far parte di questa classifica. E' un riconoscimento al lavoro e all'impegno del nostro personale, dai medici agli infermieri, dagli operatori sanitari agli amministrativi. Questo ci incoraggia ulteriormente a continuare a essere un punto di riferimento per la nostra comunità, fornendo servizi sanitari di qualità".