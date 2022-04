Marina di Pisa: apre 'Ossi di Seppia', nuovo ristorante al Boboba Village

Ha il nome della celebre raccolta di Eugenio Montale, 'Ossi di Seppia', il nuovissimo ristorante pizzeria di Marina di Pisa, all'interno del complesso del Boboba Village, in via Litoranea. Una nuova avventura per gli imprenditori Pietro Ivanaj e Ali Uguci, che hanno inaugurato il locale con una cerimonia alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, con i consiglieri comunali Virginia Mancini e Maurizio Nerini, il presidente Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese e la responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli.

"Facciamo un grande in bocca al lupo a due imprenditori che hanno scommesso su un locale dalle grandi potenzialità rendendolo davvero attraente e rinnovato, con tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante sul litorale pisano", è l'augurio del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Un'inaugurazione che auspichiamo possa rappresentare davvero un segnale di speranza e ripresa per i pubblici esercizi del nostro territorio", il commento del presidente Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese

"Sono felice di salutare l'apertura di questa nuova attività, da apprezzare in particolare il coraggio di due imprenditori che si mettono in gioco in questo momento davvero difficile", afferma la consigliera comunale Virginia Mancini e così anche Maurizio Nerini, che parla di "un'apertura che rappresenta un importante servizio a disposizione dell'interà comunità".

"Vengo da 22 anni di esperienza nel mondo della ristorazione e sono felice di ricominciare da un locale che può dare molte soddisfazioni e su cui abbiamo investito con un progetto a lungo termine", afferma il titolare del ristorante Ossi di Seppia, Pietro Ivanaj. "Insieme al mio socio Ali Uguci, che lavora con me da quando aveva 18 anni con passione e professionalità, faremo il massimo per dare un servizio efficiente di qualità in questa location da sempre molto frequentata e conosciuta in tutta la provincia di Pisa e non solo". Ricca e variegata la scelta nel menu: "Essendo a due passi dal mare le specialità di pesce sono il piatto forte, ma abbiamo anche proposte di terra e piatti vegetariani e vegani, oltre alla pizzeria".