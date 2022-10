Puntato dal cane antidroga: aveva nel retto 3 grossi ovuli di cocaina

Il fiuto di Arek, il rotolo di carta igienica nello zaino, infine l'ecografia che lo ha definitivamente smascherato. Nuova operazione di successo contro lo spaccio per il Nosu della Polizia Municipale di Pisa, nel pomeriggio di ieri 14 ottobre. A finire in manette in flagranzia di reato è stato un 35enne nigeriano, già noto per precedenti specifici inerenti gli stupefacenti, disoccupato e senza fissa dimora.

Tutto è partito dal controllo fatto dagli agenti presso la stazione degli autobus Ctt Nord di via Battisti, con l'impiego dell'unità cinofila. L'abile Arek, il cane in forza al reparto, ha segnalato insistentemente uno straniero in attesa del trasporto per Cascina. Così il 35enne è stato accompagnato al Comando e sottoposto a perquisizione, ricerche che non hanno portato a nessun esito. Lo stato di nervosismo dell'uomo ha tenuto alto il sospetto, insieme al dettaglio che nel proprio zaino ci fosse un rotolo nuovo di carta igienica.

E' scattato così l'esame ecografico dell'addome: a quel punto è stata evidente la presenza di 3 ovuli di grosse dimensioni nel tratto rettale dell'intestino. Una volta fatti espellere i contenitori di droga, lo stupefacente è stato accertato essere cocaina purissima pari al peso di 80 grammi, che opportunamente tagliata e smerciata avrebbe fruttato circa 18mila euro agli spacciatori.

Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e sottoposto lo straniero alla misura cautelare del carcere, anche in virtù dei precedenti arresti e della misura tuttora in atto del divieto di dimora nella provincia di La Spezia. Accompagnato al Don Bosco, il nigeriano risulta in regola con le norme per il soggiorno e studente universitario iscritto ad un master presso un'universita italiana. Secondo gli inquirenti avrebbe trasportato lo stupefacente da Firenze a Pisa, per cederlo a terze persone ai fini dello smercio al minuto.