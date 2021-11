Un 'cervellone' al Pacinotti: secondo posto in un concorso nazionale per Pablo Baldi

Grande soddisfazione all’Istituto Tecnico Economico Pacinotti: Pablo Baldi, studente del quarto anno del corso di Amministrazione Finanza e Marketing, ha ottenuto la medaglia d’argento nella finale nazionale Senior di Roma delle Olimpiadi di Economia e Finanza. Pablo si è qualificato secondo nella gara dei cervelli dell’Economia: un risultato che certifica le sue ottime capacità ma che conferma lo sforzo del Pacinotti di formare menti pensanti, capaci di interpretare la concretezza del mondo di oggi.

Pablo è un ragazzo che non è nuovo a risultati di rilievo: due anni fa, per esempio, si qualificò primo nelle Olimpiadi di Matematica di istituto. Ma "la sua personalità fa dell’understatement il suo segno distintivo" dice la sua insegnante di Economia Politica . "Con i compagni e i professori non si comporta come chi ha un cervello superiore e lo sa, anzi. Si pone con modestia e una certa timidezza, tipico di chi sa che non c’è bisogno di parole quando i fatti parlano". Certo è che il suo successo rende orgoglioso il Pacinotti e l’intera città, famosa per il suo sistema di istruzione e per la valorizzazione delle eccellenze.