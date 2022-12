'Pacchetto Scuola' a Calci: garantito il massimo dell'importo a tutti i richiedenti

Quest’anno sono 76 i nuclei familiari beneficiari del contributo denominato 'Pacchetto Scuola', un sostegno che l’amministrazione comunale calcesana si è impegnata a erogare al massimo dell’importo previsto, 300 euro per ciascun richiedente, nonostante le domande siano aumentate e il contributo della Regione Toscana fosse sufficiente a coprire la metà del fabbisogno. L’operazione è stata resa possibile con una delibera di giunta, che ha autorizzato la copertura totale del 'Pacchetto Scuola' per l’anno educativo 2022/23 attingendo dal bilancio comunale, sia da risorse proprie sia dalla quota comunale derivante dal 5x1000.

"In momenti come questi, di difficoltà economica per tante famiglie - commentano il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaco con delega al sociale Valentina Ricotta - riteniamo fondamentale non ridurre i contributi del 'Pacchetto Scuola', destinati ai nuclei a basso reddito con figli in età scolare. Per questo abbiamo deciso di mettere in gioco risorse del bilancio comunale. Si tratta quindi di un aiuto concreto cui hanno diritto ben 76 famiglie, un'ulteriore dimostrazione che per l'amministrazione il sociale è una vera e propria missione di mandato".