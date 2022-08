Volterra: aperto il bando per l’assegnazione del 'Pacchetto scuola'

Il Comune di Volterra ha emanato il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale 'Pacchetto scuola' per l'anno scolastico 2022/2023 destinato alle studentesse e agli studenti residenti a Volterra iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78.

"Questo bando, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica - afferma Viola Luti, assessore all'istruzione del Comune di Volterra - costituisce un aiuto concreto alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà. Questo provvedimento, infatti, permette di garantire il completamento degli studi di studentesse e di studenti in condizioni socio economiche più fragili, coprendo le spese dei servizi scolastici e l’acquisto di libri e materiale didattico e rafforzando il diritto allo studio". La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, può essere presentata all’ufficio Protocollo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30, entro il termine ultimo del 21 settembre ore 12.30; inviata per mail all’indirizzo istruzione@comune.volterra.pi.it entro le ore 12.30 del 21 settembre; mezzo pec all’indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it entro le ore 12.30 del 21 settembre. Le informazioni relative al bando sono consultabili sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.volterra.pi.it Questa misura è stata resa possibile grazie agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale Toscana con atto n. 753 del 27 giugno scorso.