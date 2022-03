Guerra in Ucraina: anche dalla Torre di Pisa, simbolo nel mondo, lanciato il messaggio di pace

Un lungo striscione verticale srotolato lungo la Torre di Pisa con una parola breve ma di intenso e chiaro significato: 'pace'. Anche dal campanile di piazza dei Miracoli, famoso in tutto il mondo, è partito così il messaggio per dire basta alla guerra in Ucraina.



"Il simbolo di Pisa nel mondo lancia un potente messaggio di pace - scrive via social il sindaco Michele Conti che ha condiviso l'immagine della Torre -un gesto importante voluto dall’Opera della Primaziale Pisana che dà voce al sentimento di tutti noi".