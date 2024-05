Pacini Editori arriva al Salone del Libro e ci porta 'A spasso per Torino'

Con una speciale dedica ai bambini e un focus sui cambiamenti della società, Pacini editore, storica casa editrice toscana, sarà presente dal 9 al 13 maggio al Salone del Libro di Torino.

'Vita immaginaria', il tema portante della 36° edizione, sarà declinato da Pacini Editore attraverso la presentazione di 'A spasso per Torino', il libro per bambini e ragazzi che racconta la storia della città attraverso i suoi personaggi riservando particolare attenzione ad alcune famose figure femminili, e 'Perché non ti sposi', il testo con cui il noto matrimonialista Carlo Rimini prova a rispondere alle domande relative al calo dei matrimoni in Italia.

Presenza storica al Salone di Torino, Pacini Editore accoglierà inoltre i visitatori nello stand T21 del Padiglione Oval per far conoscere l’intera offerta editoriale che spazia dall’arte alla saggistica, dalla narrativa per ragazzi alla storia d’Italia e delle sue città, dalla medicina ai rapporti uomo/natura.

Giovedì 9 maggio, alle 13.15, il laboratorio di scrittura nel Padiglione 4 ospiterà l’incontro/laboratorio con Silvia Sardi, autrice di 'A spasso per Torino', l’illustratrice Sara Franci e l’attrice Claudia Tura. L’evento è su prenotazione al link https://www.salonelibro.it/programma?item=8580 cliccando sul bottone 'prenota'.

La torinese Silvia Sardi, brand strategist e copywriter, propone a bambini e ragazzi il suo sguardo su Torino, città 'quadrata', industriale, 'cioccolatosa', cinematografica e artistica. Ne racconta l’animo attraverso un excursus storico che si snoda per più vie, tra grandi accadimenti, curiosità, ricette sabaude e famiglie nobiliari. Ci fa stringere la mano ai suoi cittadini: i torinesi, un po’ francesi e anti-asburgici; conviviali e mondani, senza enfasi; pensatori e inventori discreti, eppure rivoluzionari. Questo volume, rivolto ai ragazzi, è un invito a conoscere meglio la prima capitale d’Italia, raccontando le sue donne, protagoniste di giochi di potere, capaci di costruire usi e costumi che perdurano da secoli.

Domenica 12 maggio alle 11.45, nella Sala Avorio della Galleria visitatori, si riflette sui mutamenti della società italiana a partire dal tema del matrimonio con l’avvocato Carlo Rimini, autore di 'Perché non ti sposi', Leonardo Lenti, già ordinario di Diritto Privato all’Università di Torino, Gabriele Ferraris, giornalista della Stampa e del Corriere, e Giulia Facchini, avvocato ed esperta di Diritto di famiglia.

In Italia la 'matrimonial rate', ossia il numero di matrimoni celebrati in un anno in rapporto al numero di abitanti, è tra i più bassi al mondo. I giovani italiani hanno una propensione a sposarsi molto inferiore rispetto a quella dei loro genitori. Cosa li tiene lontani da quest'istituzione? Il calo dei matrimoni è un problema o è solo un segno dei tempi?

A tutte queste domande Carlo Rimini risponde attraverso sei personaggi: una ragazza incontrata su un treno, la signora dell’orata al sale, San Martino, Bella - figlia di Marwan ha-Seniri - un bravo studente e una signora milanese che vive guardando gli alberi della sua terrazza.