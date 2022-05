Pacini Editore festeggia i 150 anni di attività al Salone del Libro di Torino

Con i suoi 150 anni di vita, Pacini Editore porta un pezzo di storia dell’editoria italiana alla 24esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Da oggi e fino a lunedì 23 maggio, la storica casa editrice pisana, che nel 2022 festeggia appunto 150 anni di attività nel mondo della stampa e dei libri, sarà presente al Lingotto Fiere allo stand T21 nel Padiglione Ovale con il proprio catalogo ricco di classici, novità e anteprime.

Per chi farà un ‘SalTo’ al Salone di Torino, da non perdere l’appuntamento di sabato 21 maggio: alle 18.15 (Sala Verde) Donato Zoppo, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, presenterà Un nastro rosa a Abbey Road – Il 1969 dei Beatles, il 1979 di Lucio Battisti assieme a Claudio Petronella, voce di Radio Beckwith.

In questo libro, l’autore Donato Zoppo racconta due celebri brani nati al termine di due decenni centrali nella storia del Novecento: George Harrison e i Beatles chiudono gli anni ’60 con Something, Lucio Battisti e Mogol si salutano e inaugurano gli anni ’80 con Con il nastro rosa. Due canzoni-simbolo di giganti della ‘popular culture’ britannica e italiana, alla fine di due decenni che hanno dominato con la loro forza artistica. Arricchito dall’introduzione di Alberto Fortis, figura storica della canzone d’autore italiana, apprezzato cultore di Beatles e Battisti.

Da segnalare, tra le ultime novità disponibili nello stand Pacini Editore: Aree interne e comunità. Cronache dal cuore dell’Italia: 22 pratiche, esperienze, sperimentazioni per riabitare il senso dei luoghi più interni, e quindi più sfidanti, del nostro Paese; Lettere da sopra la pioggia. Intrecci tra musica e letteratura nella canzone italiana, che inaugura la nuova collana 'Musiche Moderne' diretta dallo stesso Donato Zoppo con Marco Masoni; ultima uscita anche per la collana di storia 'Le ragioni di Clio': La Grande guerra dei siciliani. Lettere, diari, memorie, di Claudio Staiti.