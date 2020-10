Politiche della casa, i pagamenti ad Apes anche con PagoPa

Novità per i pagamenti nei confronti di A.p.e.s., Azienda Pisana di Edilizia Sociale, la società che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Pisa. Da ottobre in sostituzione del pagamento a mezzo Mav subentra infatti il nuovo sistema di pagamento PagoPA. Un modo per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento.

Per usufruire del sistema di pagamento PagoPa, il pagamento elettronico istituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale verso pubbliche amministrazioni e società pubbliche, basta accedere al sito internet di Apes (www.apespisa.it) oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.

Restano attivi i tradizionali sistemi di pagamento come la domiciliazione bancaria e postale.

