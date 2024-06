Palazzo Blu aperto fino a mezzanotte in occasione della Luminara

Palazzo Blu in notturna in occasione della Luminara di domenica 16 giugno. Fino alla mezzanotte sarà infatti possibile visitare la mostra ‘Manuele Fior. Viaggio a colori’, a cura di Giorgio Bacci e ‘Antico e moderno: Dolfo scultore nella dimora di Palazzo Blu’, curata da Ilario Luperini e in collaborazione con l’archivio Dolfo. Lunedì 17 giugno, in occasione della festività di San Ranieri, Palazzo Blu sarà aperto con orario festivo dalle 10 alle 20.



La mostra su Manuele Fior è vero e proprio viaggio a colori attraverso le tavole originali di quattro graphic novel che coprono quindici anni di intensa attività creativa dell’illustratore. Le tavole appartengono alle opere: Cinquemila chilometri al secondo, L’Intervista, Celestia, Hypericon. Rappresentando una preziosa opportunità per entrare nell’affascinante mondo disegnato da Manuele Fior, uno dei maggiori talenti a livello internazionale nel campo del fumetto e dell’illustrazione.



L’esposizione su Dolfo presenta una ventina di opere dell’artista, sculture scelte tra quelle capaci d’illustrare il variare nel tempo dei suoi orientamenti espressivi. La mostra espone le opere ‘moderne’ di Dolfio in mezzo a quelle ‘antiche’ della collezione permanente di palazzo Blu poste al piano nobile.



Aperta e visitabile anche la collezione permanente e la dimora storica, con la Sala del Novecento con alcune opere di recente acquisizione come ‘Veduta. Le Apuane dalla Marina di Pisa’ (1901) di Guglielmo Amedeo Lori, ‘Il Cancello (Il voto ai dimenticati della terra)’ (1916) di Galileo Chini e ‘La scimmia’ di Spartaco Carlini. A questi si aggiunge un dipinto di Carlo Markò con una veduta di Caprona, esposto nella Sala da Gioco di Palazzo Blu.

L’ultimo ingresso a Palazzo Blu la sera della Luminara è entro le ore 23.00.