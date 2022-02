Palazzo Tabucchi a Vecchiano: riprese le lavorazioni per il restauro

Proseguono lavori per il restauro di palazzo Tabucchi a Vecchiano, dove sorgerà un polo culturale dedicato allo scrittore di fama internazionale. "Gli interventi sono ripresi a pieno ritmo, dopo un periodo di stop dovuto alle problematiche inerenti la pandemia. Nello specifico negli ultimi giorni sono stati eseguiti lavori per la realizzazione del lucernario su copertura principale, alla quale si è accompagnata la messa a punto di una nuova struttura in legno per la copertura secondaria (falda ovest) oltre al posizionamento della guaina impermeabilizzante. E' stata eseguita inoltre la finitura di dettaglio delle facciate". Così spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore ai servizi del territorio Sara Giannotti.

"Ricordiamo - aggiungono - che si tratta di lavori per un importo complessivo di oltre 267mila euro, finanziati in parte con risorse comunali e in parte grazie a un finanziamento ricevuto dalla Fondazione Pisa, che ringraziamo ancora una volta". "Vecchiano è il luogo delle origini di Antonio Tabucchi ed è il luogo che fin da subito, con costanza e dedizione, attraverso giornate culturali di rilievo internazionale a lui dedicate, ne ha celebrato la memoria e le opere letterarie - ha concluso il primo cittadino - il compimento del restauro del Palazzo, in cui sorgerà il Polo Culturale a lui dedicato, è un tassello ulteriore che ci condurrà a rendere sempre più indissolubile il legame tra Tabucchi e Vecchiano".