Palestra aperta nonostante i divieti: verbale da 400 euro

Ha aperto le porte ai suoi clienti ieri mattina, come annunciato nei giorni scorsi, la palestra GimFive di Pontedera. Alle 6, dopo settimane di stop, si sono rimessi in funzione tapis-roulant e cyclette, ma puntuale è arrivata anche la visita delle forze dell'ordine che hanno firmato un verbale di accertata violazione con una sanzione di 400 euro per i gestori con chiusura dell'attività per 5 giorni.

Circa una cinquantina i clienti che a fine giornata si sono allenati alla GimFive, nessuno di loro è stato sanzionato. Nonostante la 'visita' della Polizia la palestra infatti ha continuato a rimanere aperta, annunciando il proseguimento dell'attività anche nei prossimi giorni.

"Oggi saremo di nuovo aperti, se ci sarà un altro controllo pagheremo un'altra multa, probabilmente più alta dei 400 euro - fanno sapere dal centro fitness - domenica saremo chiusi, mentre lunedì orario di apertura 8-20. Andiamo avanti perché abbiamo bisogno di lavorare e, rispettando tutte le norme di sicurezza adottate fino a ottobre, vogliamo dimostrare che allenarsi in sicurezza è possibile".