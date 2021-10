Infrastrutture: la palestra di Oratoio va in gestione all'Asd Ospedalieri

La società pallavolistica avrà in concessione la struttura per venti anni

Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure per l’affidamento in concessione della palestra di Oratoio. Ad aggiudicarsi provvisoriamente la gara è stata l’Asd Ospedalieri Volley Pisa che ha ottenuto il punteggio più alto tra le offerte presentate con 75,3 punti, dati dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica come previsto dal bando di gara. Una volta terminate le procedure di verifica l’aggiudicazione diventerà definitiva ed avrà una durata di 20 anni.

Attraverso questa aggiudicazione il Comune vuole "favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva attraverso una gestione dell’impianto che, andando incontro alle esigenze dell’utenza, assicuri la massima integrazione tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale e garantisca il pieno utilizzo della struttura". La palestra di Oratoio era stata oggetto lo scorso anno di lavori di riqualificazione da parte del Comune di Pisa. L’intervento, del valore di 250mila euro, aveva consentito il rifacimento della tetto e la realizzazione di una nuova pavimentazione, certificata sia dalla Federazione italiana di pallavolo che da quella del basket.