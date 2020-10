In lizza per i finanziamenti per un nuovo impianto sportivo al Cep

700mila euro per costruire un nuovo impianto sportivo nel quartiere del Cep. Questo il progetto con cui il Comune di Pisa partecipa all’avviso pubblico 'Sport e periferie 2020' con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a bando per i Comuni 140 milioni per interventi rivolti alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle aree svantaggiate e periferie urbane, con la finalità della riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto urbano.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo di realizzazione del nuovo impianto al Cep, che viene presentato oggi (scadenza del bando 30 ottobre), per un importo massimo di 700mila euro come contributo a fondo perduto. Il progetto verrebbe a completare il secondo lotto degli impianti sportivi del Cep in via Pierin del Vaga, rimasto non concluso dal 2013, con la realizzazione di un complesso di due palestre completamente nuove. Al finanziamento statale si sommerà il contributo di 500mila euro da parte di Apes (già ricevuto dal Comune come indennizzo concesso dalla Regione a suo tempo per ricostruire gli impianti sportivi smantellati per permettere la costruzione di alloggi di edilizia popolare) e un’ulteriore cifra residua che verrà aggiunta dal Comune.

“Ci siamo messi al lavoro per intercettare questo nuovo finanziamento che ci permetterebbe di completare la struttura del Cep, che abbiamo ereditato non finita e in completo stato di abbandono - spiega l’assessore agli Impianti sportivi Raffaele Latrofa - accanto al campo di calcio già esistente, recentemente recuperato dalla nostra amministrazione dopo i numerosi atti di vandalismo e affidato all’Asd Turris Calcio a 5 per tornare a essere utilizzato dal quartiere, il progetto che abbiamo presentato oggi prevede la realizzazione del secondo lotto dei lavori mai avviato dalla precedente amministrazione, con la costruzione di due nuove palestre, una adibita a pugilato ed una polivalente per varie attività sportive, e la realizzazione di ulteriori opere accessorie, come un parcheggio, impianti con energie rinnovabili, area a verde e pista ciclabile, che riqualificheranno l’intera area a servizio del quartiere del Cep”.

Le due palestre saranno servite da due spogliatoi ciascuna, oltre che da locali di servizio, guardiania e infermeria e saranno realizzati inoltre un parcheggio, impianti termici e idraulici con l’attenzione all’uso di energie rinnovabili come pannelli fotovoltaici e solari e un nuovo impianto di illuminazione pubblica. L’area esterna non adibita a parcheggio sarà lasciata a verde. Viene inoltre realizzata una pista pedonale e ciclabile, già impostata tra l’impianto di calcetto e la schiera di edifici che si affacciano su via delle Lenze, che sarà collegata a via Vecelio da due traverse, a nord e sud delle nuove palestre, consentendo un molteplice accesso agli impianti e favorendo inoltre la connessione diretta tra l’area sportiva ed il retro degli edifici su via delle Lenze.