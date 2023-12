L'amministrazione comunale di Vecchiano informa di essere al lavoro per ripristinare la condizione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, dopo gli eventi meteo particolarmente intensi dei primi di novembre. "La nostra struttura tecnica è al lavoro anche con contatti quotidiani col gestore E-distribuzione - spiega il sindaco Massimiliano Angori - le criticità riguardano in particolare Avane e Filettole: nella frazione filettolina sono in corso interventi, anche sezionando l'impianto. Ad Avane è previsto per lunedì 11 dicembre l'inizio del ripristino dei pali abbattuti a seguito della caduta di alberi di un privato cittadino. A seguire si interverrà per la messa a punto della tratta stradale".