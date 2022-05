Castelfranco: tornano il Palio dei Barchini con le Ruote e tutti gli eventi

Dopo le restrizioni all’organizzazione della manifestazione causati dalla pandemia, torna in presenza per la 36ª edizione il tradizionale Palio dei Barchini con le Ruote di Castelfranco di Sotto. La grande corsa è in programma nel pomeriggio di domenica 29 maggio 2022. Una giornata piena di emozioni che sarà anticipata, nella mattinata, dalla sfilata storica per le strade del centro.

Prima di arrivare all'appuntamento con la gara però, altre date sono da segnare sul calendario: sabato 21 maggio in Piazza XX Settembre ci sarà la 'Cena Medioevale' con spettacolo che avrà luogo a partire dalle ore 20. Il 23,24, 25 maggio prove libere dei barchini su circuito di gara in Piazza Garibaldi (dalle 21 alle 23.30). Venerdì 27 maggio (alle ore 21), presentazione degli equipaggi con musici e sbandieratori in Piazza Bertoncini e centro storico nuovo Cencio, la Messa solenne nella Chiesa Collegiata con la benedizione dei barchini.

Sabato 28 maggio si parte con le verifiche tecniche dei barchini in Piazza Bertoncini dalle ore 6.30 alle ore 14, per poi proseguire con le prove libere sul circuito di gara nel pomeriggio (ore 17.30-19) in Piazza Garibaldi. Domenica 29 maggio è la giornata del Palio, che parte dalle ore 8 con la sfilata storica e dalle ore 15,30 con le corse dei barchini in Piazza Garibaldi.

"Il ritorno del Palio dei Barchini con le Ruote in presenza è davvero una gioia - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria che il Covid ha generato, il clima di festa e partecipazione del Palio sprigionano un entusiasmo davvero unico. Una tradizione così forte e radicata nella storia del nostro paese non poteva perdersi per strada. La pandemia ha rappresentato una grande sfida in questo senso: molte associazione hanno sofferto il blocco delle loro attività. Il proseguimento delle iniziative, per quanto con una storicità alle spalle, è stato messo seriamente a rischio. Il Palio esce così vincente dalla pandemia, tornando ad incontrare il pubblico e a coinvolgere molte persone affezionate a questa manifestazione che rappresenta una parte importante dell’identità di Castelfranco. Il Comune è al fianco degli organizzatori che portano avanti con passione e determinazione questa nostra manifestazione. Come sempre accaduto, abbiamo dato il nostro supporto logistico e di collaborazione concreta".

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, si prega di prestare attenzione alla segnaletica che verrà installata in loco nei giorni precedenti l’evento. Si avverte che il mercato settimanale di lunedì 30 maggio sarà spostato lungo il Viale Italia, Piazza Lelio Basso, in un tratto di Viale Vigesimo, in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa ed in un tratto di Via Pio La Torre.