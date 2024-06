Palio di San Ranieri: vince la barca rossa di San Martino

Si è messa davanti e non è stata più ripresa. La barca rossa di San Martino ha vinto l'edizione 2024 del Palio di San Ranieri di Pisa. In tanti hanno assistito alla gara assiepati sulle spallette, per quella che è stata una marcia trionfale fin dall'inizio. La competizione è partita come previsto alle ore 19, con le imbarcazioni che hanno percorso i 1.500 metri controcorrente dal ponte della Cittadella, presso la sede dei Canottieri Arno, fino all'arrivo allo Scalo dei Renaioli.

Come detto, la vittoria della barca rossa non è mai stata in dubbio fin dalle prime battute. Seconda è arrivata la barca verde di Sant'Antonio, che ha battagliato per lunghi tratti con la terza classificata, la barca celeste di Santa Maria, arrivando però al barcone del paliotto con un vantaggio che non ha concesso spazio a recuperi miracolosi. Ben più indietro la barca gialla di San Francesco.

E' stato il Sindaco Michele Conti a consegnare il Palio nelle mani degli atleti del quartiere di San Martino. A premiare le altre imbarcazioni, l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, l’assessore allo Sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa.

"Una giornata di festa per Pisa - ha dichiarato Conti - nel giorno del nostro Santo Patrono, che segue ai grandi festeggiamenti per la Luminara. Oggi trionfa il grande lavoro fatto da tutti e quattro i quartieri storici della città. Ringrazio gli atleti che si allenano duramente nel corso dell’anno e tutti gli organizzatori che contribuiscono a dare vita a una competizione cittadina, che ci riporta alle origini delle nostre tradizioni storiche. Tanti i cittadini che dai Lungarni hanno seguito la competizione sul fiume, che rinnova la tradizione per le attività remiere che coinvolge oggi tanti giovani sportivi".

Soddisfazione da parte dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini: "Ogni anno lavoriamo per restituire sempre maggiore dignità e importanza all’evento della tradizione più antico della città. In questa edizione abbiamo ripetuto l’apertura della gara con il corteo fluviale, che ci ha permesso di ammirare uno scorcio meraviglioso lungo il fiume, con la Pala di San Ranieri che viene accompagnata da un corteo di 20 figuranti, un primo nucleo che provvederemo a implementare, così come aumenterà anche il numero delle barche che sfilano sull’Arno. Quest’anno come novità sono stati inaugurati i nuovi stendardi con i colori delle barche Celeste, Verde, Gialla e Rossa, che servono a far vedere in maniera chiara, già dagli spettatori che si trovano sui ponti, le corsie che vengono assegnate alle quattro barche".

"Questa edizione del Palio - aggiunge l’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa - è stata molto combattuta, a conferma di come da quest’anno come amministrazione abbiamo spinto molto sullo sviluppo del Palio e sugli allenamenti degli atleti. Sono soddisfatta del risultato che premia il lavoro fatto da tutti gli equipaggi e sono contenta che molti dei ragazzi della barca vincitrice facciano parte anche dell’equipaggio del Galeone Rosso che rappresenterà Pisa. Il risultato di oggi è lo specchio di una situazione a cui lavoriamo da gennaio, che ci fa ben sperare per il proseguio della stagione e per il potenziamento del settore canottaggio in una città d’acqua come la nostra".

Gli equipaggi

Barca celeste. Edoardo Margheri, Mirko, Barbieri, Luigi Mostardi, Alessandro Bernardini, Edoardo Pagni, Luca Romani, Edoardo Bellani, Flavio Ricci, Timoniere Gabriele Ciulli, Montatore Joel Solomon Devine.

Barca Rossa. Gianluca Santi, Matteo Stefanini, Simone Tonini, Leonardo Pioli, Manuel Igneri, Gregorio Menicagli, Tommaso Carmignani, Sasha Sicurami, Timoniere Marco Bellani, Montatore Michele Ognibene.

Barca Verde. Gadducci Matteo, Vitarelli Lapo, Sbrana Daniele, Barandoni Simone, Gadducci Francesco, Martelli Andrea, Simoni Tommaso, Colombini Matteo, Timoniere Mollica Alessio, Montatore Tenze Jacopo, riserva Brillante Paolo, Delucchese Tommaso, Allenatore Micaelli Federico.

Barca gialla. Michele Pratesi, Cini Lorenzo, Del Carratore Davide, Cavatorta Leonardo, Lisiak Patrik, Federico Dini, Saggese Vito, Marocchelli Leonardo, Timoniere Pellegrini Riccardo, Montatore Nicola Rizzo.