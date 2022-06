Palio di San Ranieri: le immagini della gara e del corteo storico fluviale

Grande partecipazione ieri pomeriggio, venerdì 17 giugno, a Pisa per il tradizionale Palio di San Ranieri, con la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quattro quartieri storici della città. La manifestazione, che ha preso il via alle ore 19.30, ha visto le imbarcazioni gareggiare per 1500 metri controcorrente dal Ponte della Cittadella fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli. La competizione è stata preceduta da un corteo fluviale storico.

Dopo un testa a testa fino all'ultimo tratto, la barca celeste (Santa Maria) si aggiundica la vittoria tra gli applausi delle tante persone che hanno assistito alla storica sfida. Secondo posto per quella verde (San'Antonio), terzo a San Martino (barca rossa) e ultimo posto per San Francesco (barca gialla).

Una gara che "si è svolta in maniera esemplare", dice il sindaco di Pisa Michele Conti. "Siamo molto contenti - continua - nel vedere le tante persone che sono venute a vedere il Palio, a dimostrazione del grande attaccamento per le tradizioni pisane". Un Palio, quello di quest'anno, che presenta anche diverse novità, come spiega l'assessore alle tradizioni storiche del Comune, Filippo Bedini. A partire dal corteo fluviale e dai nuovi, bellissimi, costumi storici.