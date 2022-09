Sparano pallini da softair da un'auto in transito: passanti nel mirino

Una serata alternativa trascorsa a sparare pallini da softair contro passanti. A finire nel mirino anche alcuni militanti di Fratelli d'Italia che, intorno alle 22 di ieri 20 settembre, stavano affiggendo manifesti in via Conte Fazio e che si sono visti recapitare le 'pallottole' da un'auto di passaggio. Il veicolo ha poi proseguito la sua 'guerra' anche in altre zone come via Bonanno Pisano, Lungarno Pacinotti fino a spingersi lungo l'Aurelia, a Madonna dell'Acqua, nei pressi del Mc Donald's.



Nove gli episodi segnalati al centralino della Questura, testimonianze che riconducono ad un'auto in transito, che la Polizia sta cercando di individuare, con a bordo un gruppo di ragazzi.



Una bravata che ha creato un po' di apprensione. Fortunatamente si trattava di pallini praticamente innocui e nessuno si è fatto male.