Nella serata di ieri, 14 settembre, pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute in Piazza Manin a seguito di una segnalata aggressione ai danni di una 40enne pisana. Nella circostanza la donna si trovava con un gruppo di amici nei pressi di un locale della zona del Duomo, quando un uomo le si sarebbe avvicinato palpandole il sedere, per poi allontanarsi verso Piazza Cavallotti.

La vittima, dopo un attimo di sbigottimento lo ha seguito senza farsi notare, allertando al contempo la Sala operativa della Polizia di Stato, che ha inviato sul posto gli agenti. I poliziotti hanno individuato e fermato l’uomo prima che provasse ad allontanarsi. E' stato identificato come un cittadino dell’Est Europa, 37enne, residente a Venezia.

L’ uomo, già controllato di recente in città in stato di ubriachezza, non ha dato alcuna spiegazione del suo gesto ed è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici da parte della Polizia Scientifica e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di violenza sessuale.