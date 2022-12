Vicopisano: ecco Gina, la panchina gialla contro il bullismo

E' dipinta di un bel giallo acceso Gina, la panchina contro il bullismo, inaugurata la mattina del 30 dicembre, dall'amministrazione e dall'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano e Calci, in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena.

"Non è una panchina qualunque - ha esordito il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, che ha la delega alla Scuola - ma un simbolo importante contro il bullismo e il cyberbullismo, l'espressione di un impegno concreto e costante del nostro Istituto nel contrasto a questi fenomeni e di un progetto nazionale realizzato da Helpis onlus con il patrocinio del Ministero dell'Interno e di ANCI. Sono particolarmente contento che siano presenti così tanti ragazzi, ragazze e famiglie, li ringrazio, sono una bella rappresentanza della nostra comunità. Perché per superare bullismo e cyberbullismo, fuori e dentro le aule, ci vuole l'impegno di ognuno di noi. Ringrazio la consigliera Elena Pardini, che ha la delega alla Progettazione scolastica, l'Assessora Fabiola Franchi e la responsabile dell'ufficio scuola, Serena Ponziani, per l'attuazione di questo progetto, e in particolare ringrazio, naturalmente, l'Istituto Comprensivo e le due referenti contro il bullismo, le professoresse Mariarita Puntoni, per Vicopisano, e Renata Bibbiani, per Calci".

Parole riprese dalla consigliera Pardini: "La scuola è una comunità educante dove si imparano numerose cose e, soprattutto, a essere persone, a instaurare relazioni positive. Ma crescere buoni cittadini va oltre la scuola, e la nostra è una garanzia anche in questo, è un dovere di tutti, come diceva il sindaco. Il bullismo è subdolo e pericoloso e genera sofferenza, può cambiare la vita delle persone, ragazzi e anche adulti, per questo è indispensabile la nostra grandissima attenzione, per individuarlo, scardinarlo e andare oltre. Gina, la panchina gialla, contribuirà a ricordarci che siamo tutti e tutte coinvolti nel prevenire il bullismo, è veramente un altro bel progetto del nostro Istituto".



E' intervenuta a tale proposito la professoressa Puntoni, ricordando che il 7 gennaio un'altra panchina gialla sarà inaugurata a Calci. "E di pari passo, da tempo - ha detto - prosegue la formazione, vanno avanti gli incontri dei ragazzi con la Polizia postale e con i Carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena, ai quali siamo molto grati. E' davvero importante il loro intervento perché i ragazzi vedono qualcuno che conoscono, si fidano, si aprono di più. Come scuola portiamo avanti idee e progetti, ma è fondamentale avere un'amministrazione, come la nostra, che c'è, che che ci ascolta e ci supporta e che ringraziamo".

panchinagialla.it e "Qualche informazione su Gina la panchina, gialla per essere ben visibile e gialla come la torcia olimpica - ha spiegato la professoressa - mezzo di trasporto della fiamma del rispetto, di città in città, di scuola in scuola, una panchina amica dell'ambiente, recuperata, e tinteggiata, direttamente dai ragazzi e dalle ragazze, con una vernice all'acqua, D'Acqua-Sirca, eco-sostenibile. Ogni panchina gialla del progetto Helpis viene geolocalizzata ed entra a far parte di una rete contro il bullismo, la nostra è la numero 32, in Italia. Come scuola siamo supportati, in questa iniziativa, dal Rotary Galilei Pacinotti che ci ha chiesto di formare i ragazzi. A loro volta coloro che sono stati formati lo scorso anno hanno preparato alcuni video e insieme a Calci abbiamo selezionato i vincitori che l'11 gennaio saranno premiati proprio nella sede del club, a San Giuliano Terme. Noi partecipiamo insieme alle scuole Fibonacci di Pisa. Per saperne di più su Gina la panchina, sulle attività contro il bullismo e su Helpis: panchinagialla@helpisonlus.it helpisonlus.it ".